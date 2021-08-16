Sivasspor-Konyaspor | İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Avrupa Konferans Ligi'nde play-offlara yükselen Sivasspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

SİVASSPOR-KONYASPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fayr, Kayode, Max Gradel, Leke James.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Mpoku, Endri Çekici, Bytyqi, Cikalleshi.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Konyaspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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