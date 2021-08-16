Yeni Malatyaspor-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.
YENİ-MALATYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Semih, Haddadi, Buğra, Aabid, Mallan, Adem Büyük, Tetteh, Mustafa.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.
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