Yeni Malatyaspor-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

YENİ-MALATYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Semih, Haddadi, Buğra, Aabid, Mallan, Adem Büyük, Tetteh, Mustafa.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.

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