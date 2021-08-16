Yeni Malatyaspor-Trabzonspor | CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde play-off'lara yükselen ve Roma ile karşılaşacak Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fırtına, lige 3 puanla başlamak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

YENİ-MALATYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Semih, Haddadi, Buğra, Aabid, Mallan, Adem Büyük, Tetteh, Mustafa.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı saat 19:15'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.

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