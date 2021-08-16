17 Ağustos 2021, Salı

SÜPER LİG

Giresunspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu!

Giresunspor-G.Saray | İlk 11’ler belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele edecek Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Giresunspor karşısında açıyor. Giresunspor-Galatasaray maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Cicaldau, ilk 11'de kendisine yer buldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. İlk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.

GİRESUNSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah Bilazer, Sergio, Balde.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 15 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 8'ini ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. Özdamar'ın yönettiği 2 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.

FALCAO BU KEZ KADRODA

St. Johnstone ile oynanan rövanş maçında kamp kadrosunda yer almayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Giresunspor kadrosunda yer aldı.

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