17 Ağustos 2021, Salı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu

Başakşehir - Alanyaspor | İlk 11’ler belli oldu
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımının ilk 11'leri belli oldu.

Başakşehir 2021-2022 sezonu ilk maçında evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Başakşehir ile Alanyaspor'un ilk 11'leri belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Gulbrandsen

Alanyaspor: Serkan, Umut, Fatih, Mevlja, Borja, Milunovic, Siopis, Efecan Karaca, Candeias, Diedhiou, Davidson

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyaspor maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.




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