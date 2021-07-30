30 Temmuz 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de ilk 3 hafta programı belli oldu

Süper Lig'de ilk 3 hafta programı belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 hafta programı belli oldu. Yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş - Rizespor maçı ile başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 hafta programı beli oldu. TFF ayrıca stat bilgisi açıklanmayan maçların nerede oynanacağının daha sonra ilan edileceğini duyurdu.







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