30 Temmuz 2021, Cuma
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Süper Lig'de ilk 3 hafta programı belli oldu
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 hafta programı belli oldu. Yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş - Rizespor maçı ile başlayacak.
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 3 hafta programı beli oldu. TFF ayrıca stat bilgisi açıklanmayan maçların nerede oynanacağının daha sonra ilan edileceğini duyurdu.
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