Son dakika spor haberi: Süper Lig'e yabancı oyuncular damga vurdu!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun ardından birçok istatistik de netleşti. Zorlu mücadelelere sahne olan ligde, çarpıcı veriler ortaya çıkarken, yabancı futbolcuların ön plana çıktığı görüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren 2020-2021 sezonunda yabancı futbolcuların ağırlığı dikkati çekti.

Süper Lig'de bu sezon iki farklı takımda oynayan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 694 isim görev yaptı. Ligde 358 yabancı, 336 Türk futbolcu forma giydi.

Yabancı futbolcular, ligde toplam 531 bin 302 dakika (yüzde 64,1) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 297 bin 553 (yüzde 35,9) dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de geçen sezon yabancıların oynama yüzdesi 65,3, yerlilerin ise 34,7 olmuştu.

SADECE GÖZTEPE'DE YERLİLER DAHA ÇOK SÜRE ALDI

Süper Lig'de bu sezon sadece Göztepe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Sezonu onuncu sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, ligde 16 yerli ve 17 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

Göztepe'de yerli futbolcular 21 bin 338 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 18 bin 255 dakika görev yaptı.

YABANCILAR EN FAZLA HATAYSPOR'DA FORMA TERLETTİ

Atakaş Hatayspor, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

Akdeniz ekibi, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu.

Atakaş Hatayspor'da sezon boyunca 16 yabancı ve 10 yerli futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 32 bin 765 dakika, yerliler ise 6 bin 607 dakika sahada kaldı.

EN FAZLA YABANCI OYNATAN ERZURUMSPOR

Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor oynattı.

Erzurum temsilcisi, sezon boyunca 24 yabancı futbolcuya şans tanıdı.

Bu alanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, 22 yabancıya görev veren Hes Kablo Kayserispor ile 21 yabancı oynatan Fatih Karagümrük takip etti.

Küme düşen Yukatel Denizlispor, ligde 21 kişiyle en fazla Türk oyuncu oynatan takım oldu.

GOLLERDE DE YABANCI AĞIRLIĞI

Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Kendi kalelerine dahil, ligde atılan 1136 golün 823'ünde (yüzde 72,4) yabancı, 313'ünde (yüzde 27,4) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.

Ligde sadece Helenex Yeni Malatyaspor'da Türk oyuncular, yabancılardan fazla gol attı.

YERLİ VE YABANCI OYUNCULAR

Süper Lig takımlarının 2020-2021 sezonunda oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle:

Türk Yabancı Takımlar Futbolcu Süre Gol Futbolcu Süre Gol Atakaş Hatayspor 10 6607 6 16 32765 56 Aytemiz Alanyaspor 16 13347 19 11 26244 39 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16 15110 19 24 24293 25 Beşiktaş 13 9366 12 16 30057 77 Çaykur Rizespor 16 11816 9 19 27685 44 Demir Grup Sivasspor 13 18348 13 14 21138 41 Fatih Karagümrük 16 9049 7 21 30513 57 Fenerbahçe 19 19648 22 16 19865 50 Fraport TAV Antalyaspor 17 19258 17 11 20103 24 Galatasaray 16 14588 28 19 24823 52 Gaziantep 15 13504 22 16 25920 37 Gençlerbirliği 16 14172 14 14 25389 30 Göztepe 16 21338 23 17 18255 36 Hes Kablo Kayserispor 16 12229 15 22 27249 20 İttifak Holding Konyaspor 15 11407 8 19 28193 41 Kasımpaşa 16 12406 16 18 26958 31 Medipol Başakşehir 18 17820 10 17 21615 33 MKE Ankaragücü 18 11773 10 17 27647 36 Trabzonspor 18 13682 4 16 25789 46 Helenex Yeni Malatyaspor 15 18385 31 16 21087 18 Yukatel Denizlispor 21 13700 8 19 25714 30 TOPLAM 336 297553 313 358 531302 823

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