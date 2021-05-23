23 Mayıs 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'e yabancı oyuncular damga vurdu!

Süper Lig'e yabancı futbolcular damga vurdu
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Spor Toto 'de geride kalan sezonun ardından birçok istatistik de netleşti. Zorlu mücadelelere sahne olan ligde, çarpıcı veriler ortaya çıkarken, yabancı futbolcuların ön plana çıktığı görüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 'ın şampiyonluğuyla sona eren 2020-2021 sezonunda yabancı futbolcuların ağırlığı dikkati çekti.

Süper Lig'de bu sezon iki farklı takımda oynayan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 694 isim görev yaptı. Ligde 358 yabancı, 336 Türk futbolcu forma giydi.

Yabancı futbolcular, ligde toplam 531 bin 302 dakika (yüzde 64,1) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 297 bin 553 (yüzde 35,9) dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de geçen sezon yabancıların oynama yüzdesi 65,3, yerlilerin ise 34,7 olmuştu.

SADECE GÖZTEPE'DE YERLİLER DAHA ÇOK SÜRE ALDI

Süper Lig'de bu sezon sadece 'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Sezonu onuncu sırada bitiren sarı-kırmızılı takım, ligde 16 yerli ve 17 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

Göztepe'de yerli futbolcular 21 bin 338 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 18 bin 255 dakika görev yaptı.

YABANCILAR EN FAZLA HATAYSPOR'DA FORMA TERLETTİ

, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu.

Atakaş 'da sezon boyunca 16 yabancı ve 10 yerli futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 32 bin 765 dakika, yerliler ise 6 bin 607 dakika sahada kaldı.

EN FAZLA YABANCI OYNATAN ERZURUMSPOR

Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu küme düşen oynattı.

, sezon boyunca 24 yabancı futbolcuya şans tanıdı.

Bu alanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, 22 yabancıya görev veren ile 21 yabancı oynatan takip etti.

Küme düşen , ligde 21 kişiyle en fazla Türk oyuncu oynatan takım oldu.

GOLLERDE DE YABANCI AĞIRLIĞI

Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Kendi kalelerine dahil, ligde atılan 1136 golün 823'ünde (yüzde 72,4) yabancı, 313'ünde (yüzde 27,4) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.

Ligde sadece Helenex Yeni Malatyaspor'da Türk oyuncular, yabancılardan fazla gol attı.

YERLİ VE YABANCI OYUNCULAR

Süper Lig takımlarının 2020-2021 sezonunda oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle:

TürkYabancı
TakımlarFutbolcuSüreGolFutbolcuSüreGol
Atakaş Hatayspor1066076163276556
Aytemiz Alanyaspor161334719112624439
Büyükşehir Belediye Erzurumspor161511019242429325
Beşiktaş13936612163005777
Çaykur Rizespor16118169192768544
Demir Grup Sivasspor131834813142113841
Fatih Karagümrük1690497213051357
Fenerbahçe191964822161986550
Fraport TAV Antalyaspor171925817112010324
Galatasaray161458828192482352
Gaziantep151350422162592037
Gençlerbirliği161417214142538930
Göztepe162133823171825536
Hes Kablo Kayserispor161222915222724920
İttifak Holding Konyaspor15114078192819341
Kasımpaşa161240616182695831
Medipol Başakşehir181782010172161533
MKE Ankaragücü181177310172764736
Trabzonspor18136824162578946
Helenex Yeni Malatyaspor151838531162108718
Yukatel Denizlispor21137008192571430
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