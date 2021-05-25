25 Mayıs 2021, Salı

SÜPER LİG

Samet Aybaba'dan flaş Balotelli sözleri: Deli diyorlar ama gelsin burada rahat eder

Aybaba'dan Balotelli sözleri!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'e bu sezon yükselen 'da teknik direktör 'dan flaş açıklaması geldi. Aybaba, "Mario 'ye deli diyorlar. 'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var." dedi.

'in yeni ekiplerinden , transferini gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcarken, teknik direktör 'dan açıklama geldi.

"MARIO'YA DELİ DİYORLAR, ADANA'DA RAHAT EDER"

Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Mario 'ye deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var." dedi.

"YILDIZ OYUNCU ALACAĞIZ"

Yıldız transferi yapacaklarını söyleyen Samet Aybaba "Marka oyuncu almayı planlıyoruz. Balotelli olur, başka biri olur. Listede 3-4 isim var" ifadelerini kullandı.

"MAAŞI SORUN OLMAZ"

Balotelli ya da başka bir yıldızın maaşının sorun yaratmayacağını söyleyen Aybaba "Maaşı sorun olmaz. İyi oyuncu geliyor, şöhretli oluyor geri koşmuyor ama oyuncular şikayet ediyor. Ben de diyorum ki 'Kaç maç kazanmışız? Kim kazandırmış? Sen ne kazandın? Para kazandın, itibar kazandın.' Geleceğinle ilgili bir şeyler kazanıyorsan, biraz fazla koşacaksın." dedi.

Geride kalan sezon takımlarından 'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Mario Balotelli, 14 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Balotelli toplamda 577 dakika forma giydi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
TFF'den Süper Lig için flaş takım sayısı açıklaması! TFF'den Süper Lig için flaş takım sayısı açıklaması!
Özdemir A Spor'a açıkladı! Yabancı sayısı değişecek mi? Özdemir A Spor'a açıkladı! Yabancı sayısı değişecek mi?
Süper Lig'e yabancı futbolcular damga vurdu Süper Lig'e yabancı futbolcular damga vurdu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör