18 Temmuz 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'un yeni takımı Gaziantep FK Yeni Malatyaspor'a 5-1 kaybetti!

Erol Bulut'un Gaziantep'i Malatya'ya farklı kaybetti!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, sarı lacivertlilerle yolların ayrılmasının ardından yeni sezonda Gaziantep FK'nın başına geçmişti. Yeni takımının başında sezona hazırlanan Bulut, hazırlık maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yeni Malatyaspor 5-1 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Erol Bulut yönetiminde yeni sezona hazırlanan Gaziantep FK, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeni Malatyaspor sahadan Tetteh (2), Adem Büyük, Rahman Buğra ve Kubilay'ın golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Gaziantep FK adına tek golü Maxim kaydetti.

Gaziantep FK daha önce hazırlık maçında Adanaspor ile 0-0 berabere kalırken Sumqayıt'ı 2-0, İstanbulspor'u 3-2 yenmişti.

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