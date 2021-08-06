06 Ağustos 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun başlamasına az bir süre kala İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını açıkladı. Buna göre yeni sezonun ilk favorisi Fenerbahçe oldu. İşte oranlar... | Son dakika Süper Lig haberleri

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

ÇAYKUR RİZESPOR (1500.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

GİRESUNSPOR (1500.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

ALTAY (1500.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

KAYSERİSPOR (1000.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

YENİ MALATYASPOR (1000.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

KASIMPAŞA (700.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

GÖZTEPE (500.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

KONYASPOR (500.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

GAZİANTEP FK (400.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

ANTALYASPOR (400.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

HATAYSPOR (200.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

ADANA DEMİRSPOR (150.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

FATİH KARAGÜMRÜK (150.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

ALANYASPOR (50.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

SİVASSPOR (30.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

BAŞAKŞEHİR (15.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

TRABZONSPOR (5.00)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

GALATASARAY (3.40)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

BEŞİKTAŞ (3.10)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

FENERBAHÇE (3.00)

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