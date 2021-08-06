Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun başlamasına az bir süre kala İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını açıkladı. Buna göre yeni sezonun ilk favorisi Fenerbahçe oldu. İşte oranlar... | Son dakika Süper Lig haberleri
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...
ÇAYKUR RİZESPOR (1500.00)
GİRESUNSPOR (1500.00)
ALTAY (1500.00)
KAYSERİSPOR (1000.00)
YENİ MALATYASPOR (1000.00)
KASIMPAŞA (700.00)
GÖZTEPE (500.00)
KONYASPOR (500.00)
GAZİANTEP FK (400.00)
ANTALYASPOR (400.00)
HATAYSPOR (200.00)
ADANA DEMİRSPOR (150.00)
FATİH KARAGÜMRÜK (150.00)
ALANYASPOR (50.00)
SİVASSPOR (30.00)
BAŞAKŞEHİR (15.00)
TRABZONSPOR (5.00)
GALATASARAY (3.40)
BEŞİKTAŞ (3.10)
FENERBAHÇE (3.00)
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