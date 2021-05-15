Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, şampiyonluk maçları için sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat, Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Özat, Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları öncesi yaptığı paylaşımda "Şampiyon Fenerbahçe olacak öyle hissediyorum göreceksiniz." dedi.

Şampiyon Fenerbahçe olacak öyle hissediyorum göreceksiniz — Ümit Özat (@UmitOzatOnline) May 15, 2021

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