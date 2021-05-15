15 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Ümit Özat'tan Kayserispor-Fenerbahçe maç öncesi flaş paylaşım: "Şampiyon Fenerbahçe..."

Özat'tan maç öncesi flaş paylaşım: Şampiyon F.Bahçe...
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Bir dönem 'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör , şampiyonluk maçları için sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'nin eski futbolcusu ve teknik direktör , Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Özat, 'de şampiyonun belli olacağı -, - ve -Fenerbahçe maçları öncesi yaptığı paylaşımda "Şampiyon Fenerbahçe olacak öyle hissediyorum göreceksiniz." dedi.

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