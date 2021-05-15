15 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Göztepe-Beşiktaş maçında flaş hakem gelişmesi!

Göztepe-Beşiktaş maçında flaş hakem gelişmesi!
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 42. ve son haftasında oynana -Beşiktaş maçında görevli olan yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu, sakatlığı nedeniyle mücadelede görev alamadı.

'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışını ilgilendiren mücadelede ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin yardımcı hakemlerinden Aleks Taşçıoğlu sakatlandı. Taşçıoğlu'nun yerine hakem kadrosundan görev aldı.

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