15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Göztepe-Beşiktaş maçında flaş hakem gelişmesi!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynana Göztepe-Beşiktaş maçında görevli olan yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu, sakatlığı nedeniyle mücadelede görev alamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışını ilgilendiren mücadelede Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Mücadelenin yardımcı hakemlerinden Aleks Taşçıoğlu sakatlandı. Taşçıoğlu'nun yerine hakem kadrosundan Serkan Olguncan görev aldı.
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