13 Temmuz 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü çekildi! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de sezonun fikstürü çekildi! İşte derbi haftaları
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekim sonrası sezonun ilk derbisi de belli oldu. Trabzonspor ligin 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi heyecanı ise 13. hafta yaşanacak. İşte sezonun ilk yarısının derbi haftaları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirildi. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da yapıldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ

1. hafta:

Giresunspor - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Hatayspor - Kasımpaşa
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Göztepe
Altay - Kayserispor
Karagümrük - Gaziantep FK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
DG Sivasspor - İH Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor

SEZONUN İLK DERBİSİ TRABZONSPOR-GALATASARAY!

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

9. hafta
Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta
Beşiktaş-Galatasaray

12. hafta
Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta
Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta
Fenerbahçe-Beşiktaş

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