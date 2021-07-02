Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Medipol Başakşehir'de yeni sezonun kadro planlaması başladı. Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve birçok ismi kadrosuna katan turuncu-lacivertlilerde flaş bir de ayrılık yaşandı. Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Giuliano ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.

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