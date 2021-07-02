02 Temmuz 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı! ��şte yapılan resmi açıklama...

Başakşehir'de flaş Giuliano gelişmesi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Medipol Başakşehir'de yeni sezonun kadro planlaması başladı. Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve birçok ismi kadrosuna katan turuncu-lacivertlilerde flaş bir de ayrılık yaşandı. Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Giuliano ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.

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