02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı! ��şte yapılan resmi açıklama...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Medipol Başakşehir'de yeni sezonun kadro planlaması başladı. Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve birçok ismi kadrosuna katan turuncu-lacivertlilerde flaş bir de ayrılık yaşandı. Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Giuliano ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.
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