15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de bir dönem sona eriyor! Hakem Fırat Aydınus son maçına çıkacak

Bir dönem sona eriyor! Fırat Aydınus...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'de bir dönem sona eriyor. Uzun süredir ligimizde hakemlik görevi yapan , yeşil sahalara veda ediyor. Deneyimli hakem bugüne kadar ligde 346 maçta düdük çaldı. Son olarak sezonun son maçında - karşılaşmasını yönetecek olan hakem, maçın ardından görevine nokta koyacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan tecrübeli hakem, 346 kez Süper Lig maçını yönetti. 2006 - 2014 FIFA kokartı ile uluslararası birçok maçta görev alan , ile dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük çaldı. Bugüne kadar yönettiği 438 maçta 1876 kez sarı kartını, 161 kez de kırmızı kartını gösteren Fırat Aydınus, bu maçlarda 125 kez beyaz noktayı gösterdi.

TÜRKİYE'DE 7 FİNAL KARŞILAŞMASI YÖNETTİ

FIFA kokartlı hakemimiz Fırat Aydınus, 2010-2011, 2011-2012 ve 2013-2014 sezonunda TFF 1.ligi'nde final maçlarını görev aldı. 'nda 2012-2013 sezonunda - Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda ise Başakşehir- Konyaspor'un final maçlarını yönetti. 'nda 2017-2018 sezonunda - Konyaspor karşılaşmasında ve 2014-2015 sezonunda da 3. Lig Play-Off' finaliyle birlikte kariyeri boyunca 'de toplamda yedi final maçını yönetti.

2006 yılında FIFA kokartı ile maçında ilk kez uluslararası maçta düdük çalan Fırat Aydınus, 8 yıl boyunca uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. 2014 yılında YoYo testini geçemediği için FIFA kokartını kaybeden Fırat Aydınus, 31 Temmuz 2014'te Avrupa Ligi Eleme maçında - karşılaşması ile uluslararası son maçında görev aldı.

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