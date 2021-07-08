Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu!
Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık görevinin bırakacağını açıklamasından sonra Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. | Son dakika spor haberleri
Kulüper Birliği'nde yeni başkan belli oldu. Son olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin üstlendiği başkanlık makamında değişime gidildi.
Buna göre Kulüper Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.
İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de Mehmet Sepil başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kulüplerin sorunları büyük. Bunların büyük kısmı pandemiden kaynaklanıyor.
Bütün kulüp başkanlarının ortak isteği ve talepleri doğrultusunda, yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak TFF'ye ileteceğiz.
SÜPER LİG A.Ş. İÇİN MUTABAKAT ALDIK
Profesyonel yapıya geçmemiz gerekiyor. 'Süper Lig Kulüpleri A.Ş.' olması yolunda 21 kulübümüzün de mutabakatını aldık.
TFF'nin aldığı bir kararda, Kulüpler Birliği'nin de imzasının olması lazım. Ortalamaya bakınca, kulüplerimizin gelirlerinde %60-70 oranında bir gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız yok.
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