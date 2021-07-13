13 Temmuz 2021, Salı
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Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından hangi takımın, hangi hafta ve kiminle oynayacağı da netleşmiş oldu. Sezonun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacakken, son derbi ise 36. hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak. 13 Ağustos 2021'de başlayacak Süper Lig, 23 Mayıs 2022'de son bulacak. İşte hafta hafta Süper Lig fikstürü... | Son dakika spor haberleri
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34. HAFTA
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37. HAFTA
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