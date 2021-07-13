13 Temmuz 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından hangi takımın, hangi hafta ve kiminle oynayacağı da netleşmiş oldu. Sezonun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacakken, son derbi ise 36. hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak. 13 Ağustos 2021'de başlayacak Süper Lig, 23 Mayıs 2022'de son bulacak. İşte hafta hafta Süper Lig fikstürü... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

1. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

2. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

3. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

4. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

5. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

6. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

7. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

8. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

9. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

10. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

11. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

12. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

13. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

14. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

15. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

16. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

17. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

18. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

19. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

20. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

21. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

22. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

23. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

24. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

25. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

26. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

27. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

28. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

29. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

30. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

31. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

32. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

33. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

34. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

35. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

36. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

37. HAFTA

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte 2021-2022 sezonu fikstürü

38. HAFTA

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