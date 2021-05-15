15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Ankaragücü 0-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Alanya sezonu galibiyetle kapattı
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. haftasında , deplasmanda 'nü 1-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı.

'in 42. ve son haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. , rakibini 22. dakikada 'un attığı golle 1-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla kapattı.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 60'a yükselterek ligi 7. sırada tamamladı. Küme düşen Ankaragücü ise 38 puanla 19. sırada sezonu bitirdi.

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