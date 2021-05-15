15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Ankaragücü 0-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Ankaragücü ile Alanyaspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, rakibini 22. dakikada Davidson'un attığı golle 1-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla kapattı.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 60'a yükselterek ligi 7. sırada tamamladı. Küme düşen Ankaragücü ise 38 puanla 19. sırada sezonu bitirdi.
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