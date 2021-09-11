Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki mücadelede Yasin Kol görev alacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Cemil Tunç üstlenecek.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Kasımpaşa karşılaşması 11 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KAYSERİSPOR SON MAÇTA GALİP
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Sarı-kırmızılılar; ilk hafta mücadelesinde Altay'a 3-0 mağlup oldu.
Hikmet Karaman'ın öğrencileri ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, üçüncü hafta mücadelesinde Başakşehir'i deplasmanda 1-0'la geçti.
KASIMPAŞA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
İstanbul ekibi Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 3 haftasında mağlup olmadı. Lacivert-beyazlılar; Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Kasımpaşa, Süper Lig'in 2'nci haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
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