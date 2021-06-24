24 Haziran 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş 3 isim için yarışta!

Transferde dev savaş! 3 isim için...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Transfer çalışmaları devam eden Spor Toto Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, birçok oyuncu için de yarış halinde. Devler, Göztepe'den Halil Akbunar, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadroya katmak için savaş veriyor. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri (GS BJK spor haberi)

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş ile ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.

Yeniasır'ın haberine göre, Süper Lig'in iki devi, Göztepe'den Halil Akbunar, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ile Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadroya katmak için savaş veriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşılması üzerine transfere yönelen siyah-beyazlıların İzmir ekibi Göztepe ile sözleşmesi süren Halil Akbunar'ın transferinde bir adım önde olduğu kaydedildi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara Kartal'ın bu transferi kısa sürede bitirmek istediği açıklandı. İki takımın da ısrarla istediği Kaan Ayhan için de girişimler hızlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncuyla görüştüğü ve söz aldığı ifade edildi. Yönetimden transferin bitmesini istedi.

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