Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin kadroda düşünmediği Nabil Dirar için takım aranırken, Faslı oyuncuya Süper Lig'den talip çıktı. 35 yaşındaki oyuncu için Kayserispor'un girişimlere başladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sarı- kırmızılıların, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı bildirildi. Geçen sezonu Brugge'da kiralık geçiren 35 yaşındaki Dirar, Belçika ekibinden sadece 5 maçta şans bulabildi. Yönetimin, Dirar için kolaylık sağlaması bekleniyor.

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