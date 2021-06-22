22 Haziran 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Nabil Dirar’a Kayserispor talip oldu!

Dirar'a Süper Lig'den talip çıktı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2021

'de gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin kadroda düşünmediği için takım aranırken, Faslı oyuncuya 'den talip çıktı. 35 yaşındaki oyuncu için 'un girişimlere başladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sarı- kırmızılıların, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı bildirildi. Geçen sezonu 'da kiralık geçiren 35 yaşındaki , Belçika ekibinden sadece 5 maçta şans bulabildi. Yönetimin, Dirar için kolaylık sağlaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan A Spor'a açıkladı! "Fenerbahçe ile..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Transfer resmen açıklandı! Sözleşmeyi imzaladı Transfer resmen açıklandı! Sözleşmeyi imzaladı
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı belli oldu
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev! UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör