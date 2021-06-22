22 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Nabil Dirar’a Kayserispor talip oldu!
Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin kadroda düşünmediği Nabil Dirar için takım aranırken, Faslı oyuncuya Süper Lig'den talip çıktı. 35 yaşındaki oyuncu için Kayserispor'un girişimlere başladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sarı- kırmızılıların, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı bildirildi. Geçen sezonu Brugge'da kiralık geçiren 35 yaşındaki Dirar, Belçika ekibinden sadece 5 maçta şans bulabildi. Yönetimin, Dirar için kolaylık sağlaması bekleniyor.
Son dakika spor haberi: Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan A Spor'a açıkladı! "Fenerbahçe ile..."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?