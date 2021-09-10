Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Pjanic oynayacak mı? | Süper Lig

Sezona 2 galibiyet 1 beraberlik ile başlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sergen Yalçın yönetiminde 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, son olarak Pjanic'i kadrosuna kattı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Pjanic oynayacak mı?

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi

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FORMA ADALETLİ DAĞITILACAK!

2021-2022 sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı zor bir sınav bekliyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta forma performans odaklı dağıtılacak.

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