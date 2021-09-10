10 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Pjanic oynayacak mı? | Süper Lig

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 Giriş Tarihi: 10.09.2021

Sezona 2 galibiyet 1 beraberlik ile başlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sergen Yalçın yönetiminde 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, son olarak Pjanic'i kadrosuna kattı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Pjanic oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!

FORMA ADALETLİ DAĞITILACAK!

2021-2022 sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı zor bir sınav bekliyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta forma performans odaklı dağıtılacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
F.Bahçe ve Beşiktaş’tan Yarsuvat için başsağlığı mesajı F.Bahçe ve Beşiktaş'tan Yarsuvat için başsağlığı mesajı
Can Bozdoğan transferinde flaş detay! Can Bozdoğan transferinde flaş detay!
Yalçın’dan Malatyaspor maçında büyük sürpriz! Yalçın'dan Malatyaspor maçında büyük sürpriz!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör