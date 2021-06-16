16 Haziran 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı

Resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika spor haberleri: , Süper Lig kulüplerinin 2021 - 2022 sezonu harcama limitlerini belirledi. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray 437, Fenerbahçe için 397 ve Trabzonspor için 219 milyon olarak limit belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:


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