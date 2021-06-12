Son dakika spor haberi: Antalyaspor ve Sivasspor transferde karşı karşıya! Hedefte Portekizli yıldız Eder var
Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla heyecan başladı. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek olan Sivasspor ile üst sıraları hedefleyen Antalyaspor yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig 'de transfer dönemi resmi olarak açılırken, kulüpler de yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek olan Sivasspor ile üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, EURO 2016'nın yıldızı için düğmeye bastı: Eder...
Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli futbolcu için iki ekip de çalışma başlattı. Fanatik'in haberine göre; Kasımpaşa döneminde Eder'i kadrosunda görmek isteyen Rıza Çalımbay, 33 yaşındaki oyuncuyu Sivas'a istedi. Yönetim de Çalımbay'ın raporuyla yıldız futbolcuyla görüşmelere başladı. Ersun Yanal'ın Antalyası da transfer yarışına dahil olurken, Eder'in Avrupa faktörü sebebiyle Yiğidolar'a daha yakın olduğu kaydedildi.
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