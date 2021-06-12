12 Haziran 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Antalyaspor ve Sivasspor transferde karşı karşıya! Hedefte Portekizli yıldız Eder var

Ses getirecek transfer! Portekizli yıldız Süper Lig yolunda
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Spor Toto 'de transfer döneminin açılmasıyla heyecan başladı. Önümüzdeki sezon 'nda boy gösterecek olan ile üst sıraları hedefleyen yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de transfer dönemi resmi olarak açılırken, kulüpler de yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Önümüzdeki sezon 'nda boy gösterecek olan ile üst sıraları hedefleyen , 'nın yıldızı için düğmeye bastı: ...

ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli futbolcu için iki ekip de çalışma başlattı. Fanatik'in haberine göre; döneminde Eder'i kadrosunda görmek isteyen , 33 yaşındaki oyuncuyu 'a istedi. Yönetim de Çalımbay'ın raporuyla yıldız futbolcuyla görüşmelere başladı. 'ın Antalyası da transfer yarışına dahil olurken, Eder'in faktörü sebebiyle 'a daha yakın olduğu kaydedildi.

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