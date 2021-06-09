Son dakika spor haberleri: TFF'den transfer dönemi açıklaması!
Son dakika spor haberleri: TFF yeni sezon öncesi yapmış olduğu açıklamada Yaz ve Kış dönemlerinin bitiş tarihlerini birer hafta uzattı.
İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin aşağıdaki değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:
1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.
2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.
3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır.
4. Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.
5. 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig