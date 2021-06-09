09 Haziran 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: TFF'den transfer dönemi açıklaması!

TFF'den transfer dönemi açıklaması!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika spor haberleri: yeni sezon öncesi yapmış olduğu açıklamada Yaz ve Kış dönemlerinin bitiş tarihlerini birer hafta uzattı.

Son dakika spor haberleri: yeni sezon öncesi yapmış olduğu açıklamada Yaz ve Kış dönemlerinin bitiş tarihlerini birer hafta uzattı.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin aşağıdaki değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:

1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.

3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır.

4. Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.

5. 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır.

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