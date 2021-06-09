09 Haziran 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Kulüpler Birliği'nden yabancı sayısı açıklaması!

Kulüpler Birliği'nden yabancı sayısı açıklaması!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika spor haberleri: , 'nin aldığı yabancı sınırlaması kararının iptali için 'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralının, 8+6 şeklinde düzenleneceğini ve ondan sonraki senelerde de bu sayının kademeli olarak düşeceğini belirtmişti. , konuyla ilgili 'na resmi başvuruda bulundu ve bu kuralın bir sezon ertelenmesini istedi.

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