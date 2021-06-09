Kulüpler Birliği'nden TFF'ye yabancı sınırı talebi!

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yabancı sınırının 1 yıl daha ertelenmesi ve Süper Lig'in en az 2 sezon daha 20 takımla devam etmesi için talepte bulunduklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda da değişmemesi yönünde ve ligin en az 20 takım kalması yönünde TFF'ye talepte bulundu.

Yapılan bildiri şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na

Aşağıda imzası bulunan külüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi,

Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz..."

2 KULÜP İMZALAMADI

Yabancı sınırıyla ilgili bildiride Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'un imzası yer almadı.

EN AZ 2 SEZON DAHA 20 TAKIM

Kulüpler Birliği ayrıca Süper Lig'in en az 2 sezon daha 20 takım kalması konusunda da federasyona talebini iletti.

İşte o bildiri:

"Aşağıda imzası bulunan Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e 3 takımın düşmesini Süper Lig'in en az iki sezon daha 20 takım ile devam etmesini, sonraki sezonlar için de Süper Lig'de yer alacak takım sayısının, kısa süre içinde yapılacak yayın ihalesini kazanan yayıncı, Kulüpler Birliği ve TFF'nin ortak karar vermesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ