08 Haziran 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan flaş hamleler! Gomis Welbeck Balotelli...

Süper Lig ekibinden flaş hamleler! Gomis Welbeck Balotelli...
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitirerek 26 yıl sonra 'e yükselen 'da transfer harekatı devam ediyor. Kulüp başkanı , yıldız golcü Bafetimbi ile görüşeceklerini, ve 'nin de transfer listelerinde olduğunu belirtti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra 'e yükselen 'da transfer çalışmaları sürüyor.

Ntvspor'un haberine göre, kulüp başkanı , Bafetimbi ile görüşeceklerini; transfer listelerinde ve 'nin de olduğunu açıkladı.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak " şu anda 'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" dedi.

Sancak ayrıca ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" dedi.

Murat Sancak, ayrıca 'dan 'nun transferinden de kulübünün 10 milyon TL istemesi nedeniyle vazgeçtiklerini ifade etti.

Sancak; ve ile ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.

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