Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan flaş hamleler! Gomis Welbeck Balotelli...
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitirerek 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da transfer harekatı devam ediyor. Kulüp başkanı Murat Sancak, yıldız golcü Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini, Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de transfer listelerinde olduğunu belirtti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Ntvspor'un haberine göre, kulüp başkanı Murat Sancak, Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini; transfer listelerinde Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de olduğunu açıkladı.
Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" dedi.
Sancak ayrıca Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" dedi.
Murat Sancak, ayrıca Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu'nun transferinden de kulübünün 10 milyon TL istemesi nedeniyle vazgeçtiklerini ifade etti.
Sancak; Gökhan Gönül ve Lukas Podolski ile ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.
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