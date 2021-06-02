02 Haziran 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: TFF'den transfer dönemi açıklaması geldi!

TFF'den transfer dönemi açıklaması!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'den transfer dönemiyle ilgili resmi açıklama! "1. transfer dönemi 10 Haziran'da başlayacak, 1 Eylül'de sona erecek."

Süper Lig'de 2021-22 sezonu öncesi tüm kulüpler kadrolarını güçlendirme adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu () resmi sitesinden transfer ve tescil döneminin başlangıç tarihini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 10 Haziran'da 2021'de başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

İşte TFF'nin transfer dönemiyle ilgili yaptığı resmi açıklama...
2021-2022 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacaktır.

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