Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon kadroda 14, aynı anda sahada 8 yabancı futbolcuya izin verileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır:



1. 08.07.2020 tarihinde ilan edilen ancak pandemi koşulları sebebiyle 29.07.2020 tarihinde 1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı uyruklu futbolcu ve oyuncu uygunluğu, 2021-2022 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacaktır.

Buna göre; Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK SİSTEMİ GELİYOR

Süper Lig'de Milli Takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verilecektir.

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin futbolcu uygunluklarının detayları daha sonra ilan edilecektir.

2. 2021-2022 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacaktır.



3. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi, 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda;

Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.

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