Son dakika spor haberleri: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye yabancı sayısı yanıtı geldi!

Son dakika spor haberleri: Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı sayısı kararının ardından flaş bir açıklama yaptı. İşte o açıklamadan satır başlıkları, "Bu olay, TFF'ye duyduğumuz güven müessesesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, sitişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralına ilişkin yeni kararını vermiş, gelecek sezondan itibaren kademeli olarak yabancı sayısının indirime gideceğini ifade etmişti.

TFF'NİN YABANCI KURALI ŞU ŞEKİLDE OLMUŞTU

2021-2022 sezonu 8+6

2022-2023 sezonu 7+5

2023-2024 sezonu 6+4

KULÜPLER BİRLİĞİ İSYAN ETTİ

Bu açıklamayla beraber Kulüpler Birliği, TFF'nın aldığı bu karara adeta isyan eder nitelikte bir yazı yayınladı.

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