02 Haziran 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye yabancı sayısı yanıtı geldi!

Kulüpler Birliği'nden yabancı sayısı açıklaması!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Son dakika spor haberleri: , 'nin yabancı sayısı kararının ardından flaş bir açıklama yaptı. İşte o açıklamadan satır başlıkları, "Bu olay, TFF'ye duyduğumuz güven müessesesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, sitişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

, yabancı kuralına ilişkin yeni kararını vermiş, gelecek sezondan itibaren kademeli olarak yabancı sayısının indirime gideceğini ifade etmişti.

TFF'NİN YABANCI KURALI ŞU ŞEKİLDE OLMUŞTU
2021-2022 sezonu 8+6
2022-2023 sezonu 7+5
2023-2024 sezonu 6+4

KULÜPLER BİRLİĞİ İSYAN ETTİ
Bu açıklamayla beraber , 'nın aldığı bu karara adeta isyan eder nitelikte bir yazı yayınladı.


İŞTE O AÇIKLAMA;

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