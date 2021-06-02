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Son dakika spor haberi: Dünya yıldızı futbolcu Edin Dzeko'dan heyecanlandıran İstanbul paylaşımı!

Heyecanlandıran paylaşım! İstanbul...
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

'in devlerinden ve ile adı geçen 'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından 'da olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Transferde ismi 'in dev kulüpleri ve ile anılan 'nun 'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı.

'da forma giyen 35 yaşındaki Boşnak golcü, eşi ile kahve içtiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Dzeko'nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, tecrübeli futbolcunun İstanbul'a neden geldiği ise henüz bilinmiyor.

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