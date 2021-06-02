02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Dünya yıldızı futbolcu Edin Dzeko'dan heyecanlandıran İstanbul paylaşımı!
Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı geçen Edin Dzeko'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Transferde ismi Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun İstanbul'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı.
Roma'da forma giyen 35 yaşındaki Boşnak golcü, eşi Amra Dzeko ile kahve içtiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Dzeko'nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, tecrübeli futbolcunun İstanbul'a neden geldiği ise henüz bilinmiyor.
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