27 Mayıs 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen 3 takıma tebrik!

Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen 3 takıma tebrik!
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

Başkan , TFF 1. Lig'den Spor Toto 'e yükselen , ve için tebrik mesajı yayınladı ve başarılar diledi.

Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan ve ile play-off finalini kazanan 'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto 'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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