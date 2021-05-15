Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler şampiyonluk için, bu maçı galibiyetle tamamlayarak Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybetmesini bekliyor. Öte yandan Kayserispor'da ise kümede kalma telaşı var. Kayseri ekibi bu mücadeleden en az 1 puan istiyor. Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına ve canlı skoru aspor.com.tr adresinde...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde. Sarı lacivertliler Kayserispor deplasmanından 3 puan alıp Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybetmesini bekliyor. Öte yandan Kayserispor'un ise bu maçtan en az 1 puan alma hedefi var. Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat 20:30'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kvrzic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



19. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan açtığı ortada topa uzanan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

MESUT ÖZİL YOK ALTAY BAYINDIR KADRODA

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Genç kalecisi Altay Bayındır ise kadroda yer alıyor.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALIYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabakayı Halil Umut Meler ve ekibi yönetiyor.

50. RANDEVU

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşılaştı. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 kez kazandı. 10 maç da berabere sonuçlandı.

FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 25. kez karşılaştı.

Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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