Göztepe 0-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 66. dakikada Jevtovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor deplasmanından 3-2 galip ayrılan Göztepe evinde İttifak Holding Konyaspor'a tek golle mağlup oldu: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk takıma 3 puanı getiren golü 66'da penaltıdan Jevtovic kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
28'inci dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Yalçın Kayan'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.
30'uncu dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Yalçın Kayan'ın savunma arkasına havalandırdığı topa dokunan Kerim Alıcı'nın pozisyonunda top kaleci Sehic'de kaldı.
54'üncü dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında Sekidika ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Arda Özçimen sert gelen topu kornere çeldi.
65. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Shengelia'nın attığı şutta Atınç Nukan topa kayarak elle müdahale etti. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
66'ncı dakikada topun başına geçen Jevtovic, topu yerden kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
68'inci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Niaye ile verkaç yapan Jahovic topla birlikte ceza sahasına girerek şutunu attı, kaleci Sehic topa uzanarak kornere gönderdi.
82'nci dakikada gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar, ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi denedi, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
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