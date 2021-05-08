08 Mayıs 2021, Cumartesi

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Göztepe 0-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konya tek golle kazandı!
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında , deplasmanda 'yi 66. dakikada Jevtovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'de geçen hafta deplasmanda deplasmanından 3-2 galip ayrılan evinde 'a tek golle mağlup oldu: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk takıma 3 puanı getiren golü 66'da penaltıdan Jevtovic kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

28'inci dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de 'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

30'uncu dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Yalçın Kayan'ın savunma arkasına havalandırdığı topa dokunan 'nın pozisyonunda top kaleci Sehic'de kaldı.

54'üncü dakikada orta alandan gelişen atağında ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci sert gelen topu kornere çeldi.

65. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Shengelia'nın attığı şutta topa kayarak elle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

66'ncı dakikada topun başına geçen Jevtovic, topu yerden kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

68'inci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ile verkaç yapan Jahovic topla birlikte ceza sahasına girerek şutunu attı, kaleci Sehic topa uzanarak kornere gönderdi.

82'nci dakikada gelişen Göztepe atağında , ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi denedi, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



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