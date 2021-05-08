08 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

BB Erzurumspor 0-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kasımpaşa deplasmanda kazandı
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında , deplasmanda 'u Varga'nın golüyle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto 'in 40. haftasında , deplasmanda 'u Varga'nın golüyle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'in 40. haftasında BB Erzurumspor ile Kasımpaşa, 'nda karşılaştı. Konuk takım, rakibini 67. dakikada 'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi takımda , mücadelenin 88. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

BB Erzurumspor bu sonuçla 37 puanda kalarak 19. sırada yer aldı. Puanını 43'e yükselten Kasımpaşa ise 15. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 41. haftasında BB Erzurumspor, 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da 'a konuk olacak. Kasımpaşa ise aynı gün ve saatte 'nü ağırlayacak.

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