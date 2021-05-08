BB Erzurumspor 0-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda BB Erzurumspor'u Varga'nın golüyle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda BB Erzurumspor'u Varga'nın golüyle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında BB Erzurumspor ile Kasımpaşa, Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı. Konuk takım, rakibini 67. dakikada Kevin Varga'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibi takımda Hasan Hatipoğlu, mücadelenin 88. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
BB Erzurumspor bu sonuçla 37 puanda kalarak 19. sırada yer aldı. Puanını 43'e yükselten Kasımpaşa ise 15. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'in 41. haftasında BB Erzurumspor, 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise aynı gün ve saatte Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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