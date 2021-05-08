08 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kayseri'de gol sesi yok!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puan aldı.

'in 40. haftasında ile karşı karşıya geldi. ekibi adına çok kritik bir öneme sahip olan maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puan aldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 40'a, Gaziantep FK ise 55'e yükseltti.

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