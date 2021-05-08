08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puan aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kayseri ekibi adına çok kritik bir öneme sahip olan maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puan aldı.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 40'a, Gaziantep FK ise 55'e yükseltti.
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