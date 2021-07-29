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Son dakika spor haberi: TFF'den flaş karar! Liglerde sarı ve kırmızı kart gören futbolcular...

TFF'den flaş karar! Liglerde sarı ve kırmızı kart gören futbolcular...
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

TFF'den yapılan açıklamaya göre, "2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir" denildi. | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), orman yangınlarınlarına karşı duyarlı bir karar aldı. Resmi siteden yapılan duyuruda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere maçlarda görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikileceğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir.

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