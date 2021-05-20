20 Mayıs 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'de zorlu sezonun bitmesinin ardından kulüpler, transfer harekatına başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transferde karşı karşıya geldi. Yunan medyasında yer alan habere göre, İstanbul'un 2 devi 23 yaşındaki orta saha için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

ve , ligin sona ermesiyle beraber kadrolarına yapacağı takviyeler için çalışmalarına başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

Her iki kulüp de, orta sahasını güçlendirmek isterken, hem gelecek hem de gidecek isimleri şimdiden belirledi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

ARANAN KAN KOMŞU'DA BULUNDU!
basınında yer alan bilgilere göre ve , forması giyen 23 yaşındaki regista için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

HEDEFTEKİ İSİM GALANOPOULOS!
Son yıllarda 'e futbolcular damga vururken, bu halkaya katılacak yeni isim Konstantinos Galanopoulos olabilir.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

, Pelkas'tan istediği verimi alırken da 'dan Bakasetas'ı almış ve her iki oyuncu da takımlarında yıldız olmayı başarmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

Bununla beraber ve da, orta sahada 'regista' görevi gören Konstantinos Galanopoulos'un peşine düştü.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

TEKLİF HAZIRLIĞI
Öte yandan haberde ve Galatasaraylı yetkililerin 'u izlediği, 23 yaşındaki oyuncu için olumlu görüş belirttiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

'in iki dev kulübü de kısa süre içerisinde için oyuncunun kulübü AEK'ya resmi teklif yapacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

KONSTANTINOS GALANOPOULOS KİMDİR?
28 Aralık 1997'de 'da dünyaya gelen , 1.72 boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

, bu sezon formasıyla 27 müsabakada rol alırken 5 gol 1 asist üretmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

Öte yandan genç futbolcu Milli Takım alt yaş kategorilerinde de forma giyerken, A Milli Takım'da 4 maça çıktı ve 1 gol üretti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!

Galanopoulos'un ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

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