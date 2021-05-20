Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya!
Spor Toto Süper Lig'de zorlu sezonun bitmesinin ardından kulüpler, transfer harekatına başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transferde karşı karşıya geldi. Yunan medyasında yer alan habere göre, İstanbul'un 2 devi 23 yaşındaki orta saha için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin sona ermesiyle beraber kadrolarına yapacağı takviyeler için çalışmalarına başladı.
Her iki kulüp de, orta sahasını güçlendirmek isterken, hem gelecek hem de gidecek isimleri şimdiden belirledi.
ARANAN KAN KOMŞU'DA BULUNDU!
Yunanistan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, AEK forması giyen 23 yaşındaki regista için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Pelkas'tan istediği verimi alırken Trabzonspor da Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almış ve her iki oyuncu da takımlarında yıldız olmayı başarmıştı.
Bununla beraber Fenerbahçe ve Galatasaray da, orta sahada 'regista' görevi gören Konstantinos Galanopoulos'un peşine düştü.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Öte yandan haberde Fenerbahçe ve Galatasaraylı yetkililerin Konstantinos Galanopoulos'u izlediği, 23 yaşındaki oyuncu için olumlu görüş belirttiği kaydedildi.
Süper Lig'in iki dev kulübü de kısa süre içerisinde Konstantinos Galanopoulos için oyuncunun kulübü AEK'ya resmi teklif yapacak.
KONSTANTINOS GALANOPOULOS KİMDİR?
28 Aralık 1997'de Atina'da dünyaya gelen Konstantinos Galanopoulos, 1.72 boyunda ve merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor.
Konstantinos Galanopoulos, bu sezon AEK formasıyla 27 müsabakada rol alırken 5 gol 1 asist üretmişti.
Öte yandan genç futbolcu Yunanistan Milli Takım alt yaş kategorilerinde de forma giyerken, A Milli Takım'da 4 maça çıktı ve 1 gol üretti.
Galanopoulos'un AEK ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig