15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Sivasspor 2-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son hafta maçında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve sezonu 19 maçlık yenilmezlik serisiyle kapattı.
Spor Toto Süper Lig'de 202-21 sezonunun son haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kazanması halinde ligi 5. sırada noktalayacak olan Sivasspor, hata yapmadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yiğido, bu skorla birlikte yenilmezlik serisini de 19'a çıkarttı.
Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Kayode ve Gradel'den gelirken, Kasımpaşa'nın tek golünü Yusuf Erdoğan kaydetti.
Ligi 5. bitiren Sivasspor, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek.
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