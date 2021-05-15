15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Sivasspor 2-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sivasspor sezonu 5. bitirdi!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. ve son hafta maçında sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve sezonu 19 maçlık yenilmezlik serisiyle kapattı.

'de 202-21 sezonunun son haftasında sahasında 'yı konuk etti. Kazanması halinde ligi 5. sırada noktalayacak olan Sivasspor, hata yapmadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yiğido, bu skorla birlikte yenilmezlik serisini de 19'a çıkarttı.

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Kayode ve Gradel'den gelirken, Kasımpaşa'nın tek golünü Yusuf Erdoğan kaydetti.

Ligi 5. bitiren Sivasspor, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek.

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