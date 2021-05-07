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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

'de 40. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Zorlu mücadeleye sahne olacak - derbisini yönetecek. Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren - karşılaşmasında ise düdük çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de bitime 3 maç kala cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

'den yapılan duyuruya göre, dev derbiyi yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise olacak.

Aynı saatte başlayacak - maçında ise 'un düdük çalacağı duyuruldu.

'un 'la yapacağı müsabakada ise görev alacak.

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