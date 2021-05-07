07 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 40. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Zorlu mücadeleye sahne olacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
TFF'den yapılan duyuruya göre, dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Aynı saatte başlayacak Ankaragücü - Fenerbahçe maçında ise Fırat Aydınus'un düdük çalacağı duyuruldu.
Trabzonspor'un Antalyaspor'la yapacağı müsabakada ise Abdulkadir Bitigen görev alacak.
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