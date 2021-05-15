15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Spor Toto Süper Lig'de hangi takım küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takım kim?

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in 42. ve son haftası oynanan maçlarla sona erdi. deplasmanında 2-1 kaybeden , ligden düşen son takım oldu.

Başkent ekibi, sezonun 42. ve son haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar; Yukatel , MKE ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligden düşen son takım oldu.

Sezonu 38 puanla tamamlayan teknik direktörler Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak ve son olarak Özcan Bizati'nin görev yaptığı başkent temsilcisi, iki sezondur mücadele ettiği 'e veda etti.

48. kez yer aldığı Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 4. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Kırmızı-siyahlılar, daha önce 1969-1970, 1987-1988 ve 2017-2018 sezonlarında Süper Lig'den düşmüştü.

İLHAN CAVCAV SEZONU'NDA SÜPER LİG'E VEDA ETMİŞTİ

Gençlerbirliği son olarak efsane başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda küme düşerek, 29 yıl sonra Süper Lig'e veda etmişti.

Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen başkent ekibi, geçen sezonu 12. sırada bitirmişti.

Böylece İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav'ın başkanlığında başkent ekibi, 2017-2018 ve 2020-2021 sezonlarında Süper Lig'de tutunamadı.

BAŞKENT, 40 YIL SONRA SÜPER LİG'DE TAKIMSIZ KALDI

Süper Lig'de gelecek sezon başkentten takım yer almayacak. MKE Ankaragücü'nün küme düşmesi 41. hafta sonunda netleşmişti.

Böylece 1980-1981 sezonundan sonra ilk kez en üst ligde başkentten bir takım mücadele etmeyecek.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda 2. Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için Kenan Evren'in talimatıyla düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

1981-1982 sezonundan itibaren en üst ligde kesintisiz olarak başkentten takım yer almıştı.

Ankara, Süper Lig'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 4 takımla temsil edilmişti.

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