Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa kupalarına katılacak?

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 42. hafta maçlarıyla sona erdi. Beşiktaş, sezonu 84 puanla şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray ise aynı puan ve averajla ikinci sırayı elde etti. Fenerbahçe 3. olurken, Trabzonspor da sezonu 4. sırada tamamladı. Sivasspor ise 5. sırayı elde etti.

Ligin sona ermesiyle birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

Şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Siyah-beyazlıların, Devler Ligi'ne direkt katılıp katılmayacağı ise Chelsea'nin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği sıralamaya göre daha sonra netleşecek.

Süper Lig'di ikinci sırada bitiren Galatasaray ise Devler Ligi ön elemelerine katılacak.

Üçüncülüğü elde eden Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre belli olacak.

KUPAYI BEŞİKTAŞ KAZANIRSA NE OLACAK?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan final karşılaşmasını siyah - beyazlılar kazanırsa, ligi üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Ligi 5. sırada bitiren Sivasspor da Beşiktaş'ın kupayı alması halinde UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19-26 Ağustos'ta oynanacak.

KUPAYI ANTALYASPOR KAZANIRSA NE OLACAK?

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. 4. sıradaki Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ