Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa kupalarına katılacak?
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftası oynanan maçlarla sona erdi. Şampiyonluğa Beşiktaş uzanırken, averaj farkıyla ligi 2. sırada bitiren Galatasaray ile beraber Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Sezonu 3. bitiren Fenerbahçe, 4. tamamlayan Trabzonspor ve 5. olan Sivasspor'un ise Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra hangi kupaya gideceği belli olacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 42. hafta maçlarıyla sona erdi. Beşiktaş, sezonu 84 puanla şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray ise aynı puan ve averajla ikinci sırayı elde etti. Fenerbahçe 3. olurken, Trabzonspor da sezonu 4. sırada tamamladı. Sivasspor ise 5. sırayı elde etti.
Ligin sona ermesiyle birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.
Şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Siyah-beyazlıların, Devler Ligi'ne direkt katılıp katılmayacağı ise Chelsea'nin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği sıralamaya göre daha sonra netleşecek.
Süper Lig'di ikinci sırada bitiren Galatasaray ise Devler Ligi ön elemelerine katılacak.
Üçüncülüğü elde eden Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre belli olacak.
KUPAYI BEŞİKTAŞ KAZANIRSA NE OLACAK?
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan final karşılaşmasını siyah - beyazlılar kazanırsa, ligi üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Ligi 5. sırada bitiren Sivasspor da Beşiktaş'ın kupayı alması halinde UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19-26 Ağustos'ta oynanacak.
KUPAYI ANTALYASPOR KAZANIRSA NE OLACAK?
Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. 4. sıradaki Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.
5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig