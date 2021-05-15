15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa kupalarına katılacak?

Hangi takım hangi kupaya katılacak? Belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. ve son haftası oynanan maçlarla sona erdi. Şampiyonluğa uzanırken, averaj farkıyla ligi 2. sırada bitiren ile beraber 'ne katılacak. Sezonu 3. bitiren , 4. tamamlayan ve 5. olan 'un ise Ziraat finalinden sonra hangi kupaya gideceği belli olacak.

'de 2020-2021 sezonu, 42. hafta maçlarıyla sona erdi. , sezonu 84 puanla şampiyon olarak tamamladı. ise aynı puan ve averajla ikinci sırayı elde etti. 3. olurken, da sezonu 4. sırada tamamladı. ise 5. sırayı elde etti.

Ligin sona ermesiyle birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

Şampiyon Beşiktaş, biletini kaptı. Siyah-beyazlıların, 'ne direkt katılıp katılmayacağı ise 'nin ve Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği sıralamaya göre daha sonra netleşecek.

Süper Lig'di ikinci sırada bitiren Galatasaray ise Devler Ligi ön elemelerine katılacak.

Üçüncülüğü elde eden Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı ise 'nı alacak takıma göre belli olacak.

KUPAYI BEŞİKTAŞ KAZANIRSA NE OLACAK?

ile Beşiktaş arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan final karşılaşmasını siyah - beyazlılar kazanırsa, ligi üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, 'ne play-off turundan katılacak. Ligi 5. sırada bitiren Sivasspor da Beşiktaş'ın kupayı alması halinde 'ne katılacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19-26 Ağustos'ta oynanacak.

KUPAYI ANTALYASPOR KAZANIRSA NE OLACAK?

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. 4. sıradaki Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

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