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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon...
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in son haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçın 54. dakikasında ceza sahası içerisinde 'e yapılan bir müdahale sonrası penaltı kazandı. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında yaşanan o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in son haftasında , deplasmanına çıktı. Sarı lacivertlilerde maçın 54. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından topun başına geçen , penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İşte o pozisyon;


(Fotoğraf: beIN Sports)

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