15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçın 54. dakikasında ceza sahası içerisinde Serdar Aziz'e yapılan bir müdahale sonrası penaltı kazandı. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında yaşanan o pozisyon... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına çıktı. Sarı lacivertlilerde maçın 54. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada Serdar Aziz yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ardından topun başına geçen Jose Sosa, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İşte o pozisyon;
(Fotoğraf: beIN Sports)
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