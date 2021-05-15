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Son dakika spor haberi: Göztepe - Beşiktaş maçında ofsayt itirazları! İşte o pozisyon...

Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon...
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in son haftasında lider , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maça etkili başladı ve golü buldu. Bu gole ekibinden yanıt gecikmedi. Göztepe Alpaslan'ın golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Pozison bir süre 'da kontrol edildi ve hakem golü verdi. Peki Göztepe - Beşiktaş maçında atılan golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in son haftasında sahasında 'ı ağırladı.

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadelede Göztepe 23. dakikada 'ün attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Hakem tam 3 dakika boyunca ile iletişimde kaldı ve sonunda ofsayt olmadığına karar verilerek gol kararı geçerli sayıldı.

İşte o pozisyon;


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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