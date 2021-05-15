15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Göztepe - Beşiktaş maçında ofsayt itirazları! İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maça etkili başladı ve golü buldu. Bu gole İzmir ekibinden yanıt gecikmedi. Göztepe Alpaslan'ın golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Pozison bir süre VAR'da kontrol edildi ve hakem Fırat Aydınus golü verdi. Peki Göztepe - Beşiktaş maçında atılan golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'in son haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadelede Göztepe 23. dakikada Alpaslan Öztürk'ün attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Hakem Fırat Aydınus tam 3 dakika boyunca VAR ile iletişimde kaldı ve sonunda ofsayt olmadığına karar verilerek gol kararı geçerli sayıldı.
İşte o pozisyon;
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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