Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a PFDK şoku!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Çebi için "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Galatasaraylı oyuncu Arda Turan için ise "sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle sevkin gerçekleştiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Galatasaraylı oyuncu Arda Turan da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:
"1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın aynı müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 5/4 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/5, 7/11, 9/3 ve 8/6 maddeleri ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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