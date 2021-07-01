Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan seyirci açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için seyirci açıklamasında bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, 2021-22 sezonunda oynanacak olan maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda uygulanacak olan seyirci kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir."

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