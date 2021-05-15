15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Hatayspor 0 - 1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep tek golle kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ile karşı karşıya geldi. ekibi 73. dakikada 'un golüyle maçı 1-0 kazandı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ile kozlarını paylaştı. ekibi maçın 73. dakikada 'un attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Gaziantep FK ligi 58 puanda, Hatayspor ise 61 puanda tamamladı.

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