15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Hatayspor 0 - 1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Gaziantep ekibi 73. dakikada Jefferson'un golüyle maçı 1-0 kazandı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Gaziantep ekibi maçın 73. dakikada Jefferson'un attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Gaziantep FK ligi 58 puanda, Hatayspor ise 61 puanda tamamladı.
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