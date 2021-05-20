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Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seyirci açıklaması! Stada taraftar ne zaman alınacak?

Başkan Erdoğan'dan taraftar açıklaması!
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

Başkan , gelecek sezon statlara taraftarların alınacağı açıkladı. 'nde yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul eden ve açıklamalarda bulunan Erdoğan, futbolseverlere müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Başkan , önümüzdeki sezon taraftarların tribünlerde olmasını planladıklarını söyledi.

Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan taraftar müjdesi!

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