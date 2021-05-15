Süper Lig'in 42. haftasında Fatih Karagümrük ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Koray, Roco, Balkovec, Biglia, Lens, Bertolacci, Castro, Jimmy Durmaz, Borini.

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Fabiano, Özgür, Ali Yavuz, Diskerud, Murawski, Hasan, Dossevi, Recep, Mesanovic.

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